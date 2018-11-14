Лидер С14 назвал цель, ради которой готов объединиться с россиянами

Российские националисты / svoboda.org

Лидер С14 Евгений Карась заявил, что российские националисты могли бы на время стать партнерами организации для достижения общей цели - уничтожить Кремль.

Об этом он рассказал в интервью "4 каналу", видео которого доступно на YouTube.

"Все эти русские марши, они у них жестко оппозиционные. А это, в принципе, пассионарная публика. Этот молодняк - "мы русские", но они - русские против Кремля", - сказал Карась.

По его словам, несмотря на то, что часть из них "утилизировали", отправив воевать на Донбасс, у многих российских националистов претензий к путинскому режиму даже больше чем у украинских.

"Их реально давят. Они боятся своего титульного этноса, этой публики, потому что у нее претензий к Кремлю даже больше, чем у нас. Они от этого не становятся нашими союзниками в плане государства или просто... Но на данный момент они также, как и мы, хотят, чтобы Кремль развалился", - заключил лидер С14.

Ранее российский оппозиционер Константин Боровой выразил мнение, что несмотря на попытки Кремля сблизиться с мировыми лидерами с целью смягчения санкций в отношении России, страна уверенно движется к распаду, так как российский лидер Владимир Путин намерен сохранить власть любой ценой.

Боровой обращает внимание, что в самой России начались "очень серьезные процессы": "Закипает Кавказ, Дальний Восток реагирует на авторитарный характер власти. Самым разумным в этой ситуации для сохранения власти было бы начать отступать. Но Путину, как он сам думает, для сохранения власти отступать нельзя. Значит, он приближает распад государства, отстранение этой группы от власти".