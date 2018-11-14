"Путину подпалили хвост": эксперт объяснил, как Кремль приближает распад России

14 ноября 2018, 05:41

Путину сейчас нужны любые встречи и переговоры, чтобы создать впечатление, будто он остается мировым лидером, считает Боровой.

Путин
Президент России Владимир Путин / Reuters

Несмотря на попытки Кремля сблизиться с мировыми лидерами с целью смягчения санкций в отношении России, страна уверенно движется к распаду, так как российский лидер Владимир Путин намерен сохранить власть любой ценой.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой в интервью "Апострофу".

"Россия, российские компании и российские деньги, даже если они называются долларами, становятся токсичными, опасными. Поэтому Путин нуждается в переговорах, он пытается смягчить режим санкций. Ему нужны переговоры и с Трампом, и с ЕС, и с японцами... Но, похоже, он не понимает главного: действуют законы, а не злокозненность политических лидеров или даже политических групп и партий - независимо от того, нравятся эти законы лидерам государств или нет", - сказал Боровой.

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеОн считает, что Путину сейчас нужны любые встречи и переговоры, чтобы создать впечатление, будто он остается мировым лидером, влияющим хоть на что-то.

"Это ему нужно в первую очередь для удержания власти - чтобы оставаться в глазах граждан России адекватным лидером. И, во вторую очередь, чтобы сохранить капиталы, которые, по разным оценкам, составляют до 2 трлн долларов, которые разными способами инвестированы в западную экономику или перемещены для сохранения", - отметил эксперт.

Боровой обращает внимание, что в самой России начались "очень серьезные процессы": "Закипает Кавказ, Дальний Восток реагирует на авторитарный характер власти. Самым разумным в этой ситуации для сохранения власти было бы начать отступать. Но Путину, как он сам думает, для сохранения власти отступать нельзя. Значит, он приближает распад государства, отстранение этой группы от власти".

Читайте такжеПрокаженные, или Как Путин сделал непростительную ошибкуРанее политический обозреватель Виталий Портников выразил мнение, что история с российским шпионом в Австрии серьезно осложнила отношения между Москвой и Веной, при том, что никакого реального повода шпионить за "нейтральной страной" у России не было.

"Свобода вызывает у чекистов естественную, почти животную ненависть. На то они и чекисты. Именно поэтому Кремль не оставляет своим "невестам" на Западе никаких шансов. Они бы и рады поддержать российское руководство, но Кремль постоянно наносит удары по их политической репутации и обычному человеческому самолюбию. Потому что у чекистов нет союзников и друзей, а есть агенты и "полезные идиоты". К обеим этим категориям Путин никакого уважения не испытывает", - заключил Портников.

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Россия Запад Владимир Путин санкции против России
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