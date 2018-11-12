Журналист рассказал о "животной ненависти" Путина

Президент России Владимир Путин / Reuters

История с российским шпионом в Австрии серьезно осложнила отношения между Москвой и Веной, при том, что никакого реального повода шпионить за "нейтральной страной" у России не было.

Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников в колонке на сайте "Радио Свобода".

"Австрийская армия ничем России не грозит, Австрия даже не является членом НАТО. Москве гораздо выгоднее дружить с австрийскими политиками, чем шпионить за австрийскими военными. Однако Россией правят чекисты. И вы никогда не убедите их, что агент в чужом Генштабе не является необходимым. Для них агентура и есть политика", - отметил Портников.

По словам журналиста, президент России Владимир Путин считает Австрию враждебной, поскольку она входит в состав Евросоюза и является свободной страной.

"Свобода вызывает у чекистов естественную, почти животную ненависть. На то они и чекисты. Именно поэтому Кремль не оставляет своим "невестам" на Западе никаких шансов. Они бы и рады поддержать российское руководство, но Кремль постоянно наносит удары по их политической репутации и обычному человеческому самолюбию. Потому что у чекистов нет союзников и друзей, а есть агенты и "полезные идиоты". К обеим этим категориям Путин никакого уважения не испытывает", - заключил Портников.

Ранее сообщалось, что по подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. 70-летнего полковника подозревают в работе на иностранную разведку в течение 20 лет. Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии.

Полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Позже СМИ сообщили о задержании еще одного шпионившего в пользу РФ - сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).