В Австрии задержали военного, который много лет работал на Россию

Австрия в шоке от произошедшего / yugopolis.ru

В Австрии задержан офицер, которого подозревают в шпионаже для Российской Федерации; после ареста австрийские военный в чине полковника признался, что долгое время работал на российскую военную разведку - ГРУ.

За 70-летним шпионом австрийские спецслужбы наблюдали в течение длительного времени. Австрийцам о шпионе сообщили спецслужбы другого государства, сообщает Die Presse.

После задержания офицеру предоставили доказательства его шпионской деятельности и он был вынужден сознаться.

Другое австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что полковник пытался еще в 2006 году оставить шпионскую деятельность - но россияне уговорили его этого не делать.

Читайте такжеВ Нидерландах "повязали" россиян-"шпионов" по делу Скрипалей - СМИЖурналисты также узнали, что полковник каждые две недели контактировал со своим российским куратором "Юрием", а задания получал через радиоприемник. Передавал информацию в РФ военный используя письма с тайнописью, а также с помощью спутниковой связи. Так, незадолго до разоблачения офицер передал в РФ информацию о миграционной ситуации в стране, а также характеристики ряда высших офицеров австрийской армии. За "работу" шпион получил 300 тысяч евро.

После разоблачения офицера глава МИД Австрии Карин Кнайсль срочно отменила визит в Россию, а в МИД России вызвали австрийского посла.

Напомним, ранее контрразведка Чехии объявила о том, что в стране орудуют российские шпионы.