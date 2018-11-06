"Тысячи их": Британские аналитики "прикинули", сколько в Лондоне российских шпионов

Российские разведчики Мишкин-"Петров" и Чепига-"Боширов" / ИноСМИ

Около половины из 150 тысяч граждан РФ, постоянно проживающих в столице Великобритании, городе Лондон, скорее всего, плотно сотрудничают с российскими спецслужбами.

Соответствующие оценки ситуации содержатся в докладе, подготовленном британским "Обществом Генри Джексона".

По оценкам экспертов, количество кадровых российских спецслужб, инкорпорированных в общество Великобритании, с 2010 года увеличилось ровно впятеро – до 700 человек.

Напомним, ранее контрразведка Чехии объявила о том, что в стране орудуют российские шпионы.