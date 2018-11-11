Шпионский скандал в Австрии: раскрыт еще один высокопоставленный информатор РФ

Сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву.
Еще одного высокопоставленного чиновника, шпионившего в пользу России, раскрыли спецслужбы Австрии.
Как сообщает издание Kronen Zeitung, на шпионаже попался сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT), при этом расследование против подозреваемого ведется уже год.
В материале подчеркивается, что сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву.
Издание также уточняет, что в случае подтверждения подозрения, разоблаченному сотруднику BVT грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Австрии задержан офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.