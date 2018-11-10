Российского шпиона в Австрии помогла раскрыть немецкая контрразведка - СМИ

10 ноября 2018, 15:58

Благодаря переданной информации, австрийцы смогли арестовать отставного офицера, работавшего на РФ.

Вена, Австрия
Вена приняла помощь Берлина / austria-austria.ru

Отставного австрийского офицера, который два десятка лет работал на российское ГРУ, помогла разоблачить немецкая контрразведка.

После обнародования информации о разоблачении агента Австрия подтвердила, что информация была получена от "дружественной спецслужбы", сообщает издание Profil со ссылкой на собственные источники.

Один из источников подтвердил изданию, что информацию по агенту передала Служба военной контрразведки Германии.

Издание пишет, что хотя офицер не мог знать какие-либо существенные военные тайны из-за своей невысокой должности в ведомстве, работа шпиона российской военной разведки Читайте такжеРоссийский МИД возмутился из-за ареста российского шпиона в АвстрииГРУ нанесла немалый урон государственной безопасности страны. Он мог передавать россиянам, в частности психологические портреты высокопоставленных австрийских военных, что позже помогало в ведении переговоров. 

Напомним, в Австрии задержан офицер, которого подозревают в шпионаже для Российской Федерации; после ареста австрийские военный в чине полковника признался, что долгое время работал на российскую военную разведку - ГРУ.

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Россия Германия шпион Австрия контрразведка
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