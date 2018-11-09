Российский МИД возмутился из-за ареста российского шпиона в Австрии

У Лаврова негодуют по поводу ареста российского шпиона / vestikavkaza.ru

МИД РФ заявил Австрии резкий протест из-за задержания австрийцами бывшего военнослужащего вооруженных сил страны, обвиненного в шпионаже в пользу России, в связи с чем посол Австрии Йоханнес Айгнер был вызван "на ковер" в ведомство Лаврова.

"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем", – заявляет пресс-служба ведомства.

Российские дипломаты считают, что Австрия своим публичным заявлением вредит двусторонним отношениям.

"Предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой", – сказано в сообщении.

Напомним, в Австрии задержан офицер, которого подозревают в шпионаже для Российской Федерации; после ареста австрийские военный в чине полковника признался, что долгое время работал на российскую военную разведку - ГРУ.