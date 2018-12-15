"Тодуров держал всех в заложниках": Супрун отреагировала на скандал с С14 в Институте сердца

15 декабря 2018, 00:01

Глава Минздрава заявила, что руководство медучреждения намеренно сделало картинку для российского пропагандистского телевидения.

Тодуров
Тодуров учил персонал, как правильно отвадить активистов / Фото: Facebook/C14

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что скандал с организацией С14 у сотрудников Института сердца возник по вине директора Бориса Тодурова, который готовится к перевыборам и проводил с сотрудниками инструктаж по противодействию активистам.

На своей странице в Facebook Супрун заявила, что 18 декабря в Институте сердца состояться выборы главврача, к которым и готовился Тодуров, давая наставления персоналу.

"Девушке, которая сняла сегодня на видео фрагмент выступления Тодурова, 16 лет. Как мне сообщили - ее окружили пятеро мужчин и не выпускали даже когда прибыла полиция. Требование было одно - удалить видео. Патрульную полицию вызвали в 16:19 ее друзья, которые были рядом. Не Тодуров. Время вызовов можно будет проверить, обратившись в правоохранительные органы", - разъяснила ситуацию министр.

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По словам Супрун, директор Института сердца использует как персонал, так и пациентов, поскольку за многие годы руководство медучреждение считает своей собственностью.

"Тодуров фактически сам держал в заложниках не только активистов, но и весь медицинский персонал, не выпускали из помещения, как рабов. После сегодняшних событий все работники института деморализованы, потому что их используют как скот", - написала Супрун.

Министр добавила, что активисты С14 приехали, что освободить девушку, а Тодуров использовал ситуацию, чтобы сделать удачную картинку для российских СМИ.

Напомним, скандал возник после того, как Тодуров проводил для персонала инструктаж о том, "как в следующий раз надо будет блокировать активистов, "терять сознание" и провоцировать конфликт, чтобы снять это и выглядеть как жертвы атак".

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скандал активисты Тодуров С14 Ульяна Супрун
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