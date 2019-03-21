"Думал, он умнее": эксперт оценил, почему Луценко раздул скандал вокруг Йованович только спустя 3 года

Почему Луценко раздул скандал вокруг Йованович / Украинские новости

Скандал вокруг обвинений генпрокурора Юрия Луценко простив посла США Мари Йованович бывший зампрокурора Давид Сакваралидзе связывает с выборами – как в США, так и предстоящими в Украине.

При этом Сакваралидзе посоветовал Луценко не тратить время на бред и фантазии, которые высказывают кандидаты, которые боятся на выборах проиграть. Его предшественник Виктор Шокин занимался на своем посту тем же, напомнил эксперт.

"Я думал, что Юрий Луценко, который провел больше времени в политике, будет гораздо разумнее и не будет совершать таких ошибок как предшественник, – цитирует Сакваралидзе телеканал 24. – Сейчас появляется много вопросов. Если на него (Юрия Луценко – "24") давили, то почему он молчал три года и не заявлял об этом. Перед выборами он заявляет, что готов расследовать глобальное геополитическое дело, как некие люди в Украине повлияли на выборы в США".

Напомним, 20 марта издание The Hill опубликовало выжимку из интервью главы ГПУ телеканалу Hill.TV, в котором тот обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.