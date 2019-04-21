"Слово божье – для каждого": ПЦУ впервые отслужила литургию на языке жестов

21 апреля, в Вербное воскресенье 2019, в кафедральном соборе Православной Церкви Украины глава новой украинской церкви митрополит Епифаний впервые провел службу, сопровождаемую сурдопереводом.

На странице ПЦУ в Facebook эту службу назвали "знаковым событием". И уже пообещали, что богослужения в Михайловском Златоверхом соборе будут служиться с переводом на язык жестов и дальше.

Священники подчеркнули, что "слово божие – для каждого".

Ранее Епифаний спрогнозировал будущее ПЦУ после выборов президента. По словам предстоятеля ПЦУ, священнослужители возносят молитвы "за мирные и демократические выборы".

Напомним, Конституционный суд запустил дело о переименовании бывшей УПЦ МП. КСУ начало разбираться в переименовании экс-УПЦ МП по требованию группы нардепов.

Как известно, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.