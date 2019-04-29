"Все будет очень драматично": социолог рассказал, какой будет Украина через год

Эксперт рассказал, какой будет Украина через год

Во время чата на Главреде политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко спрогнозировал, какой будет Украина через год.

"Все будет очень драматично. Потому что через год наступит дно разочарования в новом президенте – так происходит всегда во всем мире. Также к тому моменту будет чудовищный внутренний конфликт самой команды президента Зеленского, как это было у Ющенко – ровно через год мы узнали, что Порошенко ненавидит главу администрации, а премьер-министр Тимошенко входит в конфликт с окружением президента, и всех это страшно поразило. Так вот примерно через год мы узнаем о многочисленных склоках и конфликтах в окружении Зеленского. И его задача – с этим справиться", – пояснил эксперт.

Читайте такжеПочему армия выразила протест ПорошенкоВ то же время он уверен, что территорий при Зеленском Украина не потеряет.

"Те, кто являются гарантом того, что Украина больше ничего не потеряет, пока еще об этом не знают. Потому что Порошенко сделал все, чтобы эти люди были немыми, слепыми и глухими. Это – армия. Уже есть армия, хотим мы ее или не хотим. В Украине появилась настоящая армия, которая заплатила своей кровью, опытом, квалификацией и отстояла украинскую территорию. Она уже не сдаст ни одного километра. Именно армия не позволит сдать ни километра украинской земли, а не политики, общественное мнение или фейсбучные аналитики. Армия может чего-то не понимать в реформах, но свое дело она уже знает", – подчеркнул Небоженко.

По его словам, Порошенко все время делал так, чтобы армия не стала эпицентром новой украинской государственности.

"И эта подлость очень нравилась Путину", – отметил политолог.

Ранее Небоженко оценил возможность импичмента Зеленского. Есть как минимум три причины, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий нового президента, отметил он.

Также эксперт сделал прогноз о будущем премьер-министре Украины. Аналитик полагает, что на ближайшие полгода было бы разумным доверить высокий пост Юлии Тимошенко.