"Все будет очень драматично": социолог рассказал, какой будет Украина через год

В то же время он уверен, что территорий при Зеленском Украина не потеряет.
Во время чата на Главреде политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко спрогнозировал, какой будет Украина через год.
"Все будет очень драматично. Потому что через год наступит дно разочарования в новом президенте – так происходит всегда во всем мире. Также к тому моменту будет чудовищный внутренний конфликт самой команды президента Зеленского, как это было у Ющенко – ровно через год мы узнали, что Порошенко ненавидит главу администрации, а премьер-министр Тимошенко входит в конфликт с окружением президента, и всех это страшно поразило. Так вот примерно через год мы узнаем о многочисленных склоках и конфликтах в окружении Зеленского. И его задача – с этим справиться", – пояснил эксперт.
Читайте такжеПочему армия выразила протест ПорошенкоВ то же время он уверен, что территорий при Зеленском Украина не потеряет.
"Те, кто являются гарантом того, что Украина больше ничего не потеряет, пока еще об этом не знают. Потому что Порошенко сделал все, чтобы эти люди были немыми, слепыми и глухими. Это – армия. Уже есть армия, хотим мы ее или не хотим. В Украине появилась настоящая армия, которая заплатила своей кровью, опытом, квалификацией и отстояла украинскую территорию. Она уже не сдаст ни одного километра. Именно армия не позволит сдать ни километра украинской земли, а не политики, общественное мнение или фейсбучные аналитики. Армия может чего-то не понимать в реформах, но свое дело она уже знает", – подчеркнул Небоженко.
По его словам, Порошенко все время делал так, чтобы армия не стала эпицентром новой украинской государственности.
"И эта подлость очень нравилась Путину", – отметил политолог.
Ранее Небоженко оценил возможность импичмента Зеленского. Есть как минимум три причины, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий нового президента, отметил он.
Также эксперт сделал прогноз о будущем премьер-министре Украины. Аналитик полагает, что на ближайшие полгода было бы разумным доверить высокий пост Юлии Тимошенко.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.