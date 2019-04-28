Эксперт сделал прогноз о будущем премьер-министре Украины

28 апреля 2019, 00:06

Аналитик полагает, что на ближайшие полгода было бы разумным доверить высокий пост Юлии Тимошенко.

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко
Эксперт полагает, что Зеленский должен сотрудничать с Тимошенко / Turbo News

Известный украинский политолог Виктор Небоженко озвучил мнение о наиболее удачной кандидатуре премьер-министра после инаугурации Владимира Зеленского.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что не считает действующего президента Петра Порошенко достойным кандидатом на пост главы правительства.

"Я не думаю, что Порошенко сможет возглавить оппозицию или стать премьером.

Единственное, что Порошенко может – он может регулярно начать ходить, как на работу, к следователям на допросы по разным темам. Либо Порошенко поедет послом Украины в Россию – так он приблизится к своим старым друзьям: Путину и Медведчуку", - подчеркнул аналитик.

По словам Небоженко, не самой удачной кандидатурой на пост премьера в данной ситуации является и Владимир Гройсман, поскольку он политически связан с Порошенко. Эксперт полагает, что невозможно обвинять бывшего главу государства в коррупции и продолжать сотрудничество с его соратниками.

Политолог назвал наиболее удачной кандидатурой на пост премьер-министра лидера Батькивщины Юлию Тимошенко.

Читайте также"Чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные "прокатили" Порошенко на выборах"Потому что, с одной стороны, у нее есть план переустройства страны "Новый курс Украины", с другой – она неплохо знает все группы в парламенте и сможет с ними договариваться, а с третьей – она уже не единожды была премьером, вот пусть за полгода покажет результат. Очень важно держать Украину хотя бы в коридоре сегодняшней хрупкой стабильности.  Никакие "темные лошадки" невозможны. В нашей ситуации человек, претендующий на пост премьера, должен хорошо знать работу Верховной Рады и каждого в парламенте. Где вы найдете такую "темную лошадку"…" – подытожил он.

Напомним, во время чата в Главреде Небоженко констатировал, что идея сторонников проигравшего выборы президента Петра Порошенко теряет популярность в Украине.

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