Политолог рассказал, почему Зеленский поставит Путина и Кремль в неудобное положение

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж Комсомольской правды

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дал прогноз по поводу того, как Владимир Зеленский будет справляться с давлением Кремля на посту президента Украины и рассказал, почему он станет неудобным для путинской верхушки лидером страны.

Читайте такжеВолкер предлагает провести прямые переговоры между Зеленским и Путиным"Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины. Очень! Прежде всего, все будут подозревать, что Зеленский – скрытый друг России, потому ему, как и Трампу, нужно будет постоянно доказывать обратное, доказывать свою проукраинскость. Для Путина это неудобно, потому что не получится, как посредством Порошенко, вводить в заблуждение украинское население. Порошенко надевал вышиванки, брал лампадки, прекрасно говорил по-украински, плакал, умел, когда надо, стоять на коленях – он прекрасно играл роль типичного украинского политика. Зеленский не сможет играть какую-то роль. По нему видно, что он – представитель центральной и юго-восточной Украины. Значит, ему придется, несмотря на все ожидания Кремля, быть более проукраинским, чем он хочет", − заявил он.

Кроме того, по мнению Небоженко, в Кремле не смогут воспользоваться политической турбулентностью, вызванной президентскими выборами в Украине, но наверняка попробует отыграть свое на осенних выборах в Раду.

"Нет. Новый Крым или "Новороссия". Россия категорически не может чего-то подобного сделать сейчас. Однако, действительно, Россия попытается получить пророссийское большинство в парламенте. Вот тут у нее возможности есть", − подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Путин впервые прокомментировал победу Зеленского во втором туре президентских выборов 2019. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заинтересовался позицией Зеленского по арестованным в Украине россиянам.