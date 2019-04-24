У Путина заинтересовались позицией Зеленского по арестованным в Украине россиянам

24 апреля 2019, 14:37

Дмитрий Песков припомнил дело экс-главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Путин, Песков
Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию общения с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, исходя из его шагов и действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он охарактеризовал свои слова как "эвентуальные рассуждения", которые не уместны в чувствительной сфере российско-украинских отношений.

Говоря о том, что будет, если действия и слова Зеленского не устроят Москву, и значит ли это, что переговоров не будет, Песков подчеркнул: "В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства и, в том числе, определяет вектор политики в отношении Украины, он именно на основании вот этих заявлений конкретных и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины".

По мнению пресс-секретаря президента РФ, существует много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений.

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"Нужно делать какие-то суждения или выводы, только дождавшись или каких-то первых конкретных формулировок в плане отображения подходов, или конкретных действий. Пока какие-то выводы или слова были бы преждевременны", - добавил Песков.

Песков также обратил внимание, что в Кремле хотели бы услышать позицию Зеленского в отношении арестованных в Украине граждан России.

"Зеленский является избранным президентом. Он не вступил в должность. Мы точно не знаем дату инаугурации, но до даты инаугурации президентом Украины главой государства продолжает оставаться Петр Порошенко. Его позицию по Вышинскому мы хорошо знаем, и в этой связи вряд ли стоит возлагать какие-то надежды, что до истечения срока полномочий Порошенко будут предприняты какие-то действия, которые хотелось бы и нам, и нашим журналистам, которые подписали письмо (к Зеленскому от росСМИ с просьбой освободить Вышинского.

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Что касается подхода избранного президента Украины к этому случаю и к десяткам другим случаям задержаний и содержания под стражей россиян на территории Украины, пока мы позицию Зеленского не знаем. Нужно подождать и услышать те заявления, которые будут делаться, или те действия, которые будут предприниматься", - заявил Песков.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль не планируетконтактировать с Владимиром Зеленским до официального объявления итогов выборов и инаугурации.

Как ранее сообщалось, Путин не захотел поздравлять Зеленского с победой на выборах.

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков Украина
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