В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Путин пока не собирается встречаться с Зеленским / Reuters

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не собирается встречаться и вести переговоры с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским.

"Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента", - цитирует его РИА Новости.

Ушаков также подчеркнул, что для принятия решения о вероятном диалоге российской стороне необходимо будет посмотреть на дальнейшее поведение Зеленского.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получил запись дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Напомним, Путин не захотел поздравлять Зеленского с победой на выборах.