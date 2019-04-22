Песков рассказал, что Путин получил запись дебатов Порошенко и Зеленского

Песков: Путин получил запись дебатов Порошенко и Зеленского / соцсети

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получил запись дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

По его словам, главе России посмотреть дебаты сразу не удалось, поэтому и понадобилась запись.

"Насколько я понимаю, непосредственно, когда дебаты шли, у него не получилось... Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет", — цитирует RT Пескова.

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