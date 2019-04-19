Громкость против драматургии: психолог оценила поведение Порошенко и Зеленского на дебатах

19 апреля 2019, 22:40

Оба кандидата использовали манипуляции, при этом Порошенко подсознательно запугивал, а Зеленский делал паузы, чтобы подобрать слова.

дебаты

Психолог Ирина Костенко проанализировала жесты, голос и мимику кандидатов в президенты Петра Порошенка и Владимира Зеленского. И рассказала Главреду какие манипуляции использовали политики на дебатах.

Порошенко и Зеленский не спали

Оба кандидата, говорит психолог, практически не спали этой ночью.

"У Порошенко мешки под глазами, у Зеленского – синяки. Видимо накануне они мало спали и выглядели уставшими физически.  Для Порошенко эта площадка привычная, не первые дебаты. Поэтому он вел себя более уверенно. Это проявлялось в манипулятивной жестикуляции. При этом стойка была уверенная, ровная спина и скрещенные пальцы. Это показатель дискуссионного мастерства, когда ты хочешь донести свою позицию", - говорит Костенко.

Читайте такжеНепонятно, зачем Порошенко так настаивал на дебатахА вот Зеленский, у которого нет подобного опыта, переминался с ноги на ногу, облокачивался о трибуну.

"Но форма поведения у Зеленского сценичная и более легкая. Можно, сказать, что у него была ровная драматургия, а у Порошенко – нарочитая и громкая. Хотя ставки на аргументы не было у обоих кандидатов. Ничего нового они не сказали. А ставка была как раз на манеру поведения", - уточнила психолог.  

Где были эмоции

Что касается тембра голоса, то Зеленский хорошо подготовился.

"Он говорил сдержанно, без интонационных перепадов. Только в конце, в закрывающейся части –  были моменты более эмоциональные, на надрыве.  А Порошенко – фактически с первого вопроса Зеленского начинает реагировать. Уже идет надрыв в голосе, эмоциональный характер, переходит аж на фальцет. Это значит, что эмоции начинают преобладать", - говорит психолог.

Она добавляет, что в некоторых моментах Порошенко начинал вербально заплетаться.

"Это когда мысль идет впереди. И он начинал путать слова, окончания и запинался. Это значит, что он занервничал. Эмоции начали преобладать и когнитивная часть, то есть умственная, начала проседать", - уточнила Костенко.

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В каких-то моментах Порошенко действительно брал верх, это было видно по паузам, которые перед ответами делал Зеленский. Он это делал, чтобы найти аргумент, подобрать правильные слова.

В конце Зеленскому не очень нравились высказывания кандидата Порошенко. И Зеленский поджимал губы. Это как с руками, которые мы поджимаем, чтобы сдержать себя и ударить кого-то. Поджатие губ – это яркое проявление того, что человеку не нравится, что о нем сейчас говорят.  

Манипуляции использовали оба

Оба кандидата ярко использовали вербальные манипуляции, говорит Ирина.

"Например, фразы типа "право украинского народа" и так далее. То есть, использовали чувства собравшихся и смотрящих. Это было и в самом начале по отношению друг к другу, когда оппоненты пожали руки, улыбались и о чем-то там переговаривались. Милая картинка, но манипуляция. Якобы я к тебе сейчас лояльно настроен, мягко. Возможно все пройдет так же мягко, как я к тебе сейчас настроен", - отметила эксперт.

Подсознательно запугивал

Ирина обратила внимание на еще одну деталь - перед первым вопросом Зеленского Порошенко подошел к нему практически вплотную.

"Зеленский ему озвучивает вопрос, а Порошенко отошел от своей трибуны и подошел на середину расстояния между ними. Это такое бессознательное давление на оппонента. Когда ты начинаешь входить в зону комфорта твоего оппонента. Человек вроде бы ничего не делает, молчит, но при этом воздействует на человека", - говорит Костенко.

Шли в ход руки

Жестикуляции руками использовали оба кандидата. Но Порошенко чаще.

"У них были загребающие движения, как у дирижеров, которые управляют оркестром. Фокус у зрителей идет на руки, и таким образом ораторы захватывают внимание, группируют и привлекают на свою сторону. У Порошенко они более ярко выражены, это связано с большим опытом в дискуссиях. А Зеленский всего несколько раз поднял руки, все остальное время больше держался за бумаги", - говорит психолог.

Читайте также"Перебранка истеричной бабки-инсулинщицы с наглым подростком": соцсети о дебатах Зеленского и ПорошенкоА вот резкие и обрывистые движения, которыми Порошенко сопровождал свои речи, это не всегда идет на пользу.

"В дебатах такие движения могут отпугивать, так у нас сложилось еще со времен животного мира. Любое резкое движение дезориентирует ситуацию, чтобы сохранить свою жизнь. В ответ может последовать тоже резкая реакция, и это не всегда хорошо, и может отталкивать.

Команды нервничали

В самом начале дебатов на сцене за Зеленским стояла супруга Елена, члены команды из "95-го квартала" и телохранители.

"И очень хорошо видно, когда приходит на сцену команда Порошенко, Елена начинает сильно нервничать. Практически все выступления супруга она продержала руки впереди, а голову вверх. Как бы пытаясь получить глоток свежего воздуха. И отпустило ее только в конце, когда уже  тало ясно, что Зеленский себя более ярко проявил", - отметила эксперт.

И добавила, что напряжение чувствовалось у обоих команд. Особенно после первого вопроса они были на взводе. А выдавал их в мимике, скованные движения и вытянутые вперед руки.

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Петр Порошенко психолог Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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