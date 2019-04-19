Непонятно, зачем Порошенко так настаивал на дебатах

Если бы победу на дебатах присуждали по уровню децибелов, которые кандидат смог извергнуть из своей глотки, то Порошенко, безусловно, был бы победителем, так как Петр Алексеевич научился вводить себя в состояние транса, в котором он может часами орать так, как будто ему поджаривают прятки на инквизиционном огне.

Но, если говорить по существу, то не понятно зачем Порошенко так рвался на дебаты. На что он рассчитывал? На свои луженую глотку, из которой чудом не вырываются гланды?

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Зеленский в ответ спокойно зачитал все претензии, которые у общества накопились к Порошенко, снабдил их безупречно подготовленным публицистическим текстом, пообещал Петру Алексеевичу неприятные встречи с прокурором и спокойно добавил к своему рейтингу еще 2-3%.

В общем, если Бог хочет наказать человека, то он отнимает у него разум. После первого тура Бог явно наказал Порошенко. Гарант творил сплошные глупости.

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