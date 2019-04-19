Зеленский ответил Порошенко: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре

дебаты

На дебатах кандидатов в президенты Петр Порошенко задал Владимиру Зеленскому вопрос: "Уважаемый оппонент, почему вы прячетесь от повесток? Как вы собираетесь учиться на посту президента, разве у вас для этого есть время? Вы бы лягли под нож хирурга, который пришел учиться? Сели бы в самолет, пилот которого только учится? Как вы собираетесь разговаривать с Путиным? Каким вы будете главнокомандующим?"

В ответ на вопрос Зеленский ответил:

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Я был очень много раз в АТО, так что я не прячусь. От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, я не прячусь, вы снова врете. Петр Алексеевич, я никогда не разговаривал с Путиным, а вот вы разговаривали – начиная с 2014. А что касается главнокомандующего: это вы, как главнокомандующий, должны дать ответ, почему до сих пор война не закончилась? Вот такой из вас главнокомандующий? И насчет "кота в мешке": мне кажется, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - сказал он.