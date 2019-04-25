"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского

Путин впервые прокомментировал выборы президента в Украине / @h_saltovka

Глава России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины 2019, на которых победил Владимир Зеленский.

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", — заявил Путин.

По его словам, он не знает, как будут складываться российско-украинские отношения дальше, так как "это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины".

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объеме. Но мы не можем это делать в одностороннем порядке", — заявил Путин.

Читайте также"План Путина": эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаПри этом он пообещал проследить за первыми шагами Зеленского на посту президента.

Напомним, Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.

Зато премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.

Ранее политолог рассказал, как Путин может заманить Зеленского в ловушку. Эксперт считает, что новоизбранный президент гораздо слабее своего предшественника.

Кроме того, российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019. Власти РФ сделают все, чтобы поссорить Зеленского с Западом, полагает эксперт.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоРанее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.