"В Кремле будут улыбаться": политолог рассказал, как Путин может заманить Зеленского в ловушку

24 апреля 2019, 13:22

Эксперт считает, что новоизбранный президент гораздо слабее своего предшественника.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что в Кремле очень рады поражению Петра Порошенко на выборах, ведь откроется новое окно возможностей, чтобы дискредитировать новоизбранного президента - Владимира Зеленского.

"Так или иначе, но тот профсоюз олигархов, который стоит в тени, за спиной Владимира Зеленского, тяготеет к востоку. Если не в политическом смысле, то, во всяком случае - в торговле, развитии бизнеса в восточных регионах. Потому что это в их интересах, - высказал он свое мнение в колонке на Главреде.

По словам эксперта, реальных рычагов управления у Зеленского не так уж много, и Кремль это может использовать в своих целях.

"Есть бюрократия, с олигархами тоже непросто, у генералов свои интересы и плюс еще политические партии и Рада. В чисто институциональном смысле господин Зеленский слабее, как президент, чем его предшественник. У него есть те же конституционные права и сплоченная поддержка большинства населения. Но палки в колеса будут ставить не публично, а закулисно. И в этой ситуации очень легко реализовать мечту Кремля о хаотизации украинской жизни", - считает эксперт.

Орешкин убежден, что главная цель Кремля – не военные и дипломатические аспекты, основное – показать, что у Украины ничего не получилось.

"Чтобы в России могли говорить: "Вы хотели демократии? Вот смотрите, что у Украины – хаос, взаимные разборки, компромат". Ведь дебаты между кандидатами в президенты именно в таком ключе и подавались. Мол, "это шоу, какая-то клоунада, а в солидных странах, как у нас, такого нет. Есть лидер, которого все любят и уважают, он поднимает Россию с колен. А Украина – недогосударство какое-то", - поделился политолог.

Читайте такжеРазочарования не будет: три вещи, которые надо сделать ЗеленскомуПо мнению политолога, Кремль сумеет заманить Зеленского в ловушку, пойдя на уступки, освободив военнопленных.

"Думаю, что в Кремле сейчас будут улыбаться Зеленскому. И он очень уверенно говорил, что первым делом будет освобождать военнопленных. Может кому-то из его команды где-то кто-то это пообещал. И тогда это будет первый успешный шаг. И для Кремля это тоже выгодно, потому что все их ругают за украинских моряков. А так можно будет продемонстрировать гуманность, открытость, готовность к диалогу. Отпустив этих ребят, в Москве покажут, что новый президент хорошо договаривается с Россией", - считает эксперт.

Однако, плата за такую любезность будет крайне высока, ведь Россия для того и держала военнопленных, чтобы "вовремя красиво обменять", считает политолог.

"А со временем начнется более серьезная игра. Потому что стратегический план Путина – впихнуть назад в Украину "ЛНР" и "ДНР" на правах федерализма. Чтобы де-факто ими рулили из Москвы, а де-юре и в финансовом смысле - за разбитые горшки платила Украина", - отметил Орешкин.

Напомним, что, согласно обработанным ЦИКом 100% протоколов, Владимир Зеленский с громадным отрывом обошел своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Шоумен получил 73,22% голосов (13 541 528 человек), а Порошенко - 24,45% (4 522 320 человек).

Ранее российская оппозиционерка обьяснила, почему Зеленский как президент Украины пугает Кремль.

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Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин
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