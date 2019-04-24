Российская оппозиционерка пояснила, почему Зеленский как президент Украины пугает Кремль

Владимир Зеленский / УНИАН

Триумфальная победа шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины 2019 привело кремлевскую верхушку в состояние испуга.

Такого мнения придерживается российская оппозиционерка Ольга Курносова, сообщает портал Обозреватель. Она полагает, что президент РФ Владимир Путин в принципе не понимает, как выстраивать отношения с украинским коллегой.

По словам Курносовой, у Кремля во время президентского срока Петра Порошенко был налаженный диалог с Украиной.

"Представителем Украины в минской переговорной группе был Виктор Медведчук, у которого тесные отношения с Владимиром Путиным. Поэтому сказать, что у Петра Порошенко не было отношений с Россией – это странно". Как отметила российская оппозиционерка, избрание нового президента Украины – "довольно тяжелая история для России", − заявил он.

Напомним, что, согласно обработанным Центизбиркомом 100% протоколов, Владимир Зеленский с громадным отрывом обошел своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Шоумен получил 73,22% голосов (13 541 528 человек), а Порошенко - 24,45% (4 522 320 человек).