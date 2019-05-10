Епифаний заявил, что из-за скандальной инициативы Филарета можно потерять Томос

Епифаний / сайт президента Украины

Возвращение к прежней структуре Украинской православной церкви Киевского патриархата приведет к отзыву томоса об автокефалии и изоляции церкви, за заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью LB.ua.

Он уточнил, что самоликвидация УПЦ КП произошла перед Объединительным собором 15 декабря 2018 года, и была одним из условий его проведения.

"Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного Собора 15 декабря 2018 года в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат – неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически", – подчеркнул Епифаний.

Митрополит особо отметил, что Киевский патриархат и лично ее глава патриарх Филарет сделали очень много для того, чтобы появилась автокефальная православная поместная церковь в Украине. Также он отметил, что считает Филарета "своим духовным отцом и наставником", но "все это уважение и любовь" не могут преобладать над пониманием того, что сейчас идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора, может расколоть поместную церковь.

"Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томосу и всех достижений церковной независимости", – заявил Епифаний.

Он добавил, что украинская церковь должна в будущем иметь и заслуживает статус патриархата, но поднимать этот вопрос можно будет тогда, когда в ПЦУ "объединится если не все украинское православие, то его большинство".

Также Епифаний уточнил, что с точки зрения прав автокефалии нет принципиальной разницы, какой статус имеет церковь.

"Статус патриархата исторически более почетный, его имеют древнейшие и самые крупные церкви, но если автокефальная церковь и не является патриархатом, то она ничем в своих правах автокефалии не меньшая чем остальные", – пояснил глава ПЦУ.

Напомним, ранее почетный патриарх Православной церкви Украины, постоянный член Священного синода ПЦУ Филарет рассылает приглашения епископам Православной церкви Украины на встречу.

Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы предпочел сам возглавить.

Также Филарет рассказал, когда Православную церковь Украины признает РПЦ.

23 апреля Филарет наградил близкого к Порошенко бизнесмена "Нарика" орденом Архистратига Михаила.