Отберут ли у Украины томос: религиевед назвал последствия церковного конфликта

Конфликт Филарета и Епифания может привести к потере томоса. Об этом написала журналист Соня Кошкина.

Она уточнила, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает членам ПЦУ приглашения принять участие в "торжественном молитвенном общении" на бланках Киевского патриархата. А он в декабре 2018-го был распущен и вошел в состав ПЦУ. Причем, Епифания на торжественное мероприятие позвать забыли.

Журналист добавила, что Филарет активно вставляет "палки в колеса" ПЦУ, и пытается созвать Поместный собор, чтобы пересмотреть Статут ПЦУ. А это чревато отзывом томоса.

Религиовед Руслан Халиков рассказал Главреду, как на самом деле.

"Разговоры о том, чтобы отобрать у нас томос, ходят с января месяца. Но это сложно себе практически представить – приедет делегация из Константинополя и увезет документ? Если деятельность Православной церкви Украины не будет соответствовать статуту, или они его перепишут, как неоднократно уже высказывался патриарх Филарет, тогда могут возникнуть проблемы", - говорит Халиков.

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Пока из православных церквей нас признает только Константинопольский патриархат, уточняет эксперт.

"И если он перестанет признавать, то это будет неприятно. Но я думаю, это настолько крайняя мера. Если они решат, что не так идет, как все планировалось, то сначала будет несколько предупреждений. Это будет не первая и не вторая ступенька. А если будет угроза такого негативного отношения от Константинополя из-за каких-то очень серьезных нарушений прежде всего Устава, то сначала в любом случае будут предупреждения. И тогда можно будет говорить об угрозе. А сразу приехать и забрать томос – такого не будет", - уточнил религиовед.

По словам Халикова, конфликты между священниками есть, и этого не скрыть. Но церковь старается разрешить их своими силами.

"Например, с самого начала был конфликт с митрополитом Луцким Михаилом. Но на Пасху его послали за благодатным огнем в Иерусалим. Даже если это не свидетельство того, что все конфликты решились, то в любом случае это знак – там пытаются наладить общий язык. Большой вопрос в том, что есть Митрополия. И есть отдельно-существующий Киевский патриархат, по крайней мере с точки зрения его деятелей. И это конечно многим не нравится. Но то, что так будет, было ясно и до Собора. Вряд-ли греки не понимали, что патриарх Филарет не откажется от своих амбиций хотя-бы к титулу", - объяснил нам Руслан Халиков.