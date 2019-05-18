Порошенко дал Волкеру орден, а Арьеву присвоил ранг посла

Петр Порошенко и Курт Волкер / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курта Волкера.

В соответствующем указе главы государства №284/2019 отмечается, что Волкер награжден за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

Читайте такжеПорошенко напоследок демонстративно опустил Украину на самое дноКроме того, опубликован еще один указ, которым Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

Ранее Порошенко дал по ордену президенту Евросовета и главе Еврокомиссии.

Напомним, в последние дни своего президентского срока Порошенко активно подписывает указы о наградах. К примеру, он наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы, а также наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV и V степени и орденом "За заслуги" трех митрополитов Православной церкви Украины.