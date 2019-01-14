Президент наградил орденами трех митрополитов ПЦУ

Священнослужители получили государственную награду за особые заслуги.
Президент Украины Петр Порошенко 13 января наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV и V степени и орденом "За заслуги" трех митрополитов Православной церкви Украины.
О вручении государственной награды говорится указе, который опубликован на сайте главы государства.
Представители ПЦУ получили награды "за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины".
Президентом были отмечены митрополит Симеон - Владимир Шостацкий, митрополит Александр - Александра Драбинко и митрополит Андрей - Степан Абрамчук.
Как ранее сообщалось, Порошенко заявил, что Русская православная церковь должна продемонстрировать томос об автокефалии с необходимыми подписями.
В РПЦ ответили, что слова президента Украины Петра Порошенко о необходимости демонстрации томоса, являются "беспрецедентным" вмешательством украинской власти в религиозную жизнь государства.