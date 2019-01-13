В Украине подтвердили отсутствие томоса у РПЦ

В бывшей УПЦ МП заявили, что РПЦ имеет аналог томоса / Фото: Facebook/Николай Данилевич

Заместитель главы отдела внешних церковных связей бывшей Украинской православной церкви МП протоиерей Николай Данилевич подтвердил, что у РПЦ отсутствует Томос.

"РПЦ не имеет томоса, но и Константинопольский патриархат также не томоса!" – написал он в Facebook.

Данилевич заявил, что его возмутили слова президента Украины Петра Порошенко с требованием к РПЦ показать томос. По его словам, у древних церквей нет томоса, поскольку его начали давать поместным церквям в 19 веке. А ранее деятельность православия регулировалась Соборами.

"Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?", - написал Данилевич.

По словам представителя РПЦ, в Украине, русская церковь имеет грамоту Константинопольского патриарха Иеремии, что, по сути, равноценно томосу.

/ Фото: Facebook/Николай Данилевич

/ Фото: Facebook/Николай Данилевич

Как ранее сообщалось, Порошенко заявил, что Русская православная церковь должна продемонстрировать томос об автокефалии с необходимыми подписями.

В РПЦ ответили, что слова президента Украины Петра Порошенко о необходимости демонстрации томоса, являются "беспрецедентным" вмешательством украинской власти в религиозную жизнь государства.