В Украине подтвердили отсутствие томоса у РПЦ

Русская церковь сравнивается с Константинопольским патриархатом, у которого также отсутствует Томос.
Заместитель главы отдела внешних церковных связей бывшей Украинской православной церкви МП протоиерей Николай Данилевич подтвердил, что у РПЦ отсутствует Томос.
"РПЦ не имеет томоса, но и Константинопольский патриархат также не томоса!" – написал он в Facebook.
Данилевич заявил, что его возмутили слова президента Украины Петра Порошенко с требованием к РПЦ показать томос. По его словам, у древних церквей нет томоса, поскольку его начали давать поместным церквям в 19 веке. А ранее деятельность православия регулировалась Соборами.
"Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?", - написал Данилевич.
По словам представителя РПЦ, в Украине, русская церковь имеет грамоту Константинопольского патриарха Иеремии, что, по сути, равноценно томосу.
Как ранее сообщалось, Порошенко заявил, что Русская православная церковь должна продемонстрировать томос об автокефалии с необходимыми подписями.
В РПЦ ответили, что слова президента Украины Петра Порошенко о необходимости демонстрации томоса, являются "беспрецедентным" вмешательством украинской власти в религиозную жизнь государства.