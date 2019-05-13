Порошенко выдал по ордену президенту Евросовета и главе Еврокомиссии

Президенту Европейского совета Дональду Туску Петр Порошенко орден вручил лично в руки.
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указы о награждении орденом князя Ярослава Мудрого I степени Дональда Туска − президента Европейского Совета.
"Горд возможностью наградить большого друга Украины – президента европейского Союза Дональда Туска",− он написал на своей странице в соцсети Facebook.
Также известно, что Порошенко лично вручил Туску награду – во время встречи в понедельник, 13 мая, в Брюсселе.
Немного позднее президент Украины рассказал представителям СМИ о том, что также подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого I степени президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.
Напомним, в последние дни своего президентского срока Порошенко активно подписывает указы о наградах. К примеру, он наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы, а также наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV и V степени и орденом "За заслуги" трех митрополитов Православной церкви Украины.