Порошенко выдал по ордену президенту Евросовета и главе Еврокомиссии

Петр Порошенко и Дональд Туск / скриншот из видео

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указы о награждении орденом князя Ярослава Мудрого I степени Дональда Туска − президента Европейского Совета.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины – президента европейского Союза Дональда Туска",− он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Также известно, что Порошенко лично вручил Туску награду – во время встречи в понедельник, 13 мая, в Брюсселе.

Немного позднее президент Украины рассказал представителям СМИ о том, что также подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого I степени президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Напомним, в последние дни своего президентского срока Порошенко активно подписывает указы о наградах. К примеру, он наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы, а также наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV и V степени и орденом "За заслуги" трех митрополитов Православной церкви Украины.