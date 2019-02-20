Порошенко наградил своего советника-спичрайтера Крестом Мазепы

Олег Медведев / Український тиждень

Украинский президент Петр Порошенко наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы.

Соответствующий указ под №39 был обнародован 20 февраля на официальном интернет-портале главы государства.

Кроме того, этим же документом Порошенко наградил участников Евромайдана, волонтеров и общественных деятелей – "проявивший гражданское мужество и самоотверженно отстаивали конституционные принципы демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства".

В этот перечень вошли 24 человека. Восьмерым из них был выдан орден "За заслуги" III степени (в частности, художнику Андрею Ермоленко и руководителю коммуникаций творческого объединения "BABYLON’13" Святославу Юрашу).

Также президент отметил орденом княгини Ольги III степени волонтерку Зою Кузьменко и руководителю общественной организации "Крым СОС" Тамилу Ташеву.

Напомним, ранее Порошенко наградил орденами трех митрополитов ПЦУ, а также в обход правил подарил советнику президента США Джону Болтону наградной пистолет.