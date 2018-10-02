Порошенко вопреки правилам подарил Болтону именной пистолет

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко наградил именным огнестрельным оружием советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на копию указа главы государства от 24 августа.

"Отличие президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-12" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов. Болтон награжден "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества", - сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены "лица офицерского состава вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, Службы безопасности Украины, органов министерства внутренних дел Украины и государственные служащие, имеющие офицерское звание".

В июле СБУ открыла уголовное дело на Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

Поводом для разбирательства стало то, что в августе прошлого года Порошенко подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов общей стоимостью 500 млн грн.