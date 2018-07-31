СБУ завела дело о госизмене против Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело на президента страны Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.

Как сообщил депутат Верховной Рады Виталий Куприй в Facebook, его вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля (фото повестки депутат приложил к посту). Поводом для разбирательства стало то, что в августе прошлого года Порошенко подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов общей стоимостью 500 млн грн.

"С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ, я направил запрос в Министерство обороны", - написал депутат.

В ответ на запрос парламентария в Минобороны заявили, что в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства военным передали не 100, а 98 единиц оружия, причем не боевого, а охотничьего. Одним из участников сделки, по словам Куприя, выступило дочернее предприятие корпорации "Рошен". В свою очередь, министр обороны страны Степан Полторак подчеркнул, что публикация этой информации может нанести ущерб национальным интересам Украины.

"Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что по сообщению Степана Полторака может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной", - сообщил Куприй, отметив, что ему через суд удалось добиться от СБУ расследования этого дела.

Отдельно Куприй отметил пропажу двух снайперских комплексов. Депутат предполагает, что Порошенко мог оставить их себе, или подарить друзьям.

РБК сообщает, что информация о подарках появилась на сайте Ukrainian Military Pages 29 августа 2017 года. Сообщалось, что Порошенко "купил и передал" полку спецназначения 100 снайперских комплексов на основе карабинов Z-10 (украинская версия американской автоматической винтовки 1950-х годов AR-10, отмечает издание), 18 винтовок Savage, дальномеры, оптику и патроны. Портал без указания источника информации отметил, что с начала конфликта на востоке Украины Порошенко "потратил более 500 млн грн собственных средств".

Ранее Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасночть для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу, 28 июля, в Киеве.