"Жалкая тысяча": первый помощник Зеленского озвучил его гонорар

Первый помощник Зеленского озвучил его гонорар / facebook.com/kvartal95

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, когда еще занимался концертной деятельностью, получал очень маленькие гонорары, заверил его первый помощник Сергей Шефир.

Он пояснил, что половина отходит на студию, а также сопровождающий ансамбль и аренду. Вторая половина суммы, по его словам, идет на творческий коллектив, в том числе и авторов.

"Допустим, гонорар составляет 20 тысяч. Если труппа человек в десять и авторов человек 10-15, как эти 50% могут распределиться, вы полагаете? Распределите 10 тысяч на 10 актеров и 15 авторских групп – сколько получит Зеленский? Тысячу!" – заявил он в интервью LB.ua.

Когда интервьюер усомнился, что "целый Зеленский, звезда первой величины" получает "жалкую тысячу", Шефир уточнил: "С концерта, я думаю, что так. Могу ошибаться – в ту или иную сторону – долларов на 200".

Перед этим Шефир заявил, что команда президента Владимира Зеленского готова вести переговоры с Россией и ее главой Владимиром Путиным. Причем в Офисе президента Украины на 70% уверены в успешности переговорного процесса.

Как сообщалось, Квартал 95 нашел, кто будет критиковать Зеленского. После ухода Владимира Зеленского из шоу, все задавались вопросом, кто же будет его теперь критиковать на шоу, но наконец, ребята нашли решение.

Напомним, 95 квартал разыскивает лучшего пародиста Владимира Зеленского. Главное требование – голос "с хрипотцой".