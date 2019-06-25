Де-мократія: Квартал нашел, кто будет критиковать Зеленского

Де-мократия: кто раскритикует Зеленского / Reuters

Студия Квартал 95 запускает уникальный проект Де-мократія, в выпусках которого без цензуры будут говорить о всех промахах президента Владимира Зеленского.

Первым человеком, который отважился критиковать Зеленского, на 95 квартале стал Валерий Жидков, который представит первый выпуск шоу Де-мократія.

Цель новой программы Квартал — анализировать происходящее в Украине и критиковать президента Владимира Зеленского.

"Валерий, автор и ведущий нового проекта, будет анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий. В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели", - говорится в официальном комментарии о шоу.

Валерий даст долгожданные ответы на то, есть ли в Украине демократия, что это такое, и как ее выполняет власть.

Кто еще появится в проекте, и как он будет проходить, зрители смогут узнать 29 июня на телеканале 1+1 в 20:15.

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