Голос Діти 2019: дочку Кошевого довели до слез в последнем выпуске

Новый выпуск шоу Голос діти на 1+1 вышел 23 июня. Тренеры должны были выбрать лучших членов своих команд. Кто довел до слез Варю Кошевую - читайте и смотрите на Главреде.
В воскресенье 23 июня вышел 5 выпуск шоу Голос Діти, в котором дети выступали тройками, а тренеры должны были решить, кто продолжит участие в шоу.
Варя Кошевая состояла в команде Джамалы, и вечером в воскресенье перещила настоящий переломный момент в своей жизни.
Последними из команды Джамалы на сцену вышла тройка Вари - Варвара Кошевая, Артем Шойжолов и София Иванько. Они исполнили песню группы Время и Стекло - Дым.
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После первого выступления, к ребятам присоединились оригинальные Время и Стекло, которые спели с ними.
"Я должна признаться, что для меня это был очень сложный выбор, и очень сложное трио", - сказала Джамала после выступления.
Она объяснила, что сказала ребятам просто спеть для зрителей.
Голос діти 5 выпуск 5 - 23-06-2019 - Варя Кошевая смотреть онлайн:
Решение Джамалы довело до слез Варвару - из трех детей она выбрала именно ее. Одновременно до слез дошел и звездный папа Варвары, который пришел на эфир поддержать дочку.
Ранее появилась информация, что группа MOZGI выступит на Atlas Weekend 2019.