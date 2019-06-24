Голос Діти 2019: дочку Кошевого довели до слез в последнем выпуске

Голос діти 5 сезон 5 выпуск: Варвара Кошевая / скриншот

В воскресенье 23 июня вышел 5 выпуск шоу Голос Діти, в котором дети выступали тройками, а тренеры должны были решить, кто продолжит участие в шоу.

Варя Кошевая состояла в команде Джамалы, и вечером в воскресенье перещила настоящий переломный момент в своей жизни.

Последними из команды Джамалы на сцену вышла тройка Вари - Варвара Кошевая, Артем Шойжолов и София Иванько. Они исполнили песню группы Время и Стекло - Дым.

Читайте такжеГолос Діти-2019: дочь Кошевого снова идет на программу

После первого выступления, к ребятам присоединились оригинальные Время и Стекло, которые спели с ними.

"Я должна признаться, что для меня это был очень сложный выбор, и очень сложное трио", - сказала Джамала после выступления.

Варвара Кошевая рыдает на Голос діти/ скриншот

Она объяснила, что сказала ребятам просто спеть для зрителей.

Голос діти 5 выпуск 5 - 23-06-2019 - Варя Кошевая смотреть онлайн:

Решение Джамалы довело до слез Варвару - из трех детей она выбрала именно ее. Одновременно до слез дошел и звездный папа Варвары, который пришел на эфир поддержать дочку.

Варвара Кошевая довела до слез родителей / скриншот

Ранее появилась информация, что группа MOZGI выступит на Atlas Weekend 2019.