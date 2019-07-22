Кремль в патовой ситуации: выборы показали, что влияние России в Украине угасает – дипломат

22 июля 2019, 09:20

Богдан Яременко рассказал, насколько серьезным инструментом в руках Кремля станет Оппозиционная платформа – За жизнь.

Политолог высмеял заявление о властях Украины, которое Владимир Путин сделал на форуме
Украина неизбежно будет все дальше отходить от России, считает руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" / Reuters

Несмотря на то, что ставка на пророссийские силы в Украине вновь не сыграла, Москва попытается сделать все, чтобы, расколоть пропрезидентскую партию Слуга народа и активно поддерживать и использовать в своих целях Оппозиционную платформу-За жизнь, которая занимает второе место по предварительным результатам выборов в парламент.

Как сообщил в интервью Главреду дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко, игра России в Украине будет продолжаться.

"Хотя количество симпатиков Москвы среди украинцев становится все меньше и меньше, у Кремля остаются также серьезные экономические рычаги давления и медийные ресурсы, с помощью которых он может оказывать влияние на Украину. И пока что украинская власть ничего с этим не сделала", - сказал он.

В то же время Яременко считает, что влияние РФ в Украине угасает: "Россия оказывается в бесперспективной ситуации: что бы Москва ни делала, ее стратегические возможности будут только ухудшаться – Украина неизбежно будет все дальше отходить от России".

По его мнению, президент РФ Владимр Путин не будет делать ставку на решение проблем силой – в Москве уже видят бесперспективность такого пути и вполне осознали его высокую цену.

"А вот политически Москва будет действовать, вне всякого сомнения, внося беспорядок в украинскую политику и сея раздор. Но, несмотря на это, Кремлю уже не удается достигать здесь желаемых для него результатов", - считает Яременко.

Хотя число депутатов Оппозиционной платформы – За жизнь, которые проходят в Верховную Раду, весьма невелико по сравнению с парламентскими выборами в Украине 2012 года, политсила все равно имеет слишком большое влияние на экономику Украины и ее информационную сферу. Поэтому задача украинской власти - следить за тем, чтобы это влияние сокращалось, резюмировал Богдан Яременко.

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Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.  В МВД заверяют, что голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 прошло без системных нарушений. В Центральной избирательной комиссии обработали 41,7% протоколов на парламентских выборах

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Россия Верховная Рада Владимир Путин Богдан Яременко выборы 2019 Оппозиционная платформа - За жизнь
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