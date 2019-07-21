"Справились на 100%": в МВД отчитались по нарушениям на выборах

Полиция продолжает работу в усиленном режиме.
Голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 пришло без системных нарушений, заверили в МВД.
"Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Полиция, гвардейцы, спасатели и пограничники на 100% справились с возложенными на них обязанностями и обеспечили избирательный процесс", – объявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга.
Он рассказал, что ни один избиратель не пострадал. При этом полиция продолжает работу в усиленном режиме.
"Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", – пояснил силовик.
Напомним, Главред собрал ключевые "ржаки" выборов в Раду. Во время голосования на парламентских выборах в Украине произошло несколько забавных инцидентов: псевдосмерть, "перекус" бюллетенем и кастрюля-сейф.
Ранее были обнародованы итоговые данные Национального экзит-пола выборов в Раду. Согласно данным социологов, на выборах-2019 в украинский парламент барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – за Жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.