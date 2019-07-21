"Справились на 100%": в МВД отчитались по нарушениям на выборах

В МВД отчитались по нарушениям на выборах / Reuters

Голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 пришло без системных нарушений, заверили в МВД.

"Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Полиция, гвардейцы, спасатели и пограничники на 100% справились с возложенными на них обязанностями и обеспечили избирательный процесс", – объявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга.

Он рассказал, что ни один избиратель не пострадал. При этом полиция продолжает работу в усиленном режиме.

"Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", – пояснил силовик.

Напомним, Главред собрал ключевые "ржаки" выборов в Раду. Во время голосования на парламентских выборах в Украине произошло несколько забавных инцидентов: псевдосмерть, "перекус" бюллетенем и кастрюля-сейф.

Ранее были обнародованы итоговые данные Национального экзит-пола выборов в Раду. Согласно данным социологов, на выборах-2019 в украинский парламент барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – за Жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.