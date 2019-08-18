Адский пожар в одесском отеле Токио Стар: часть погибших опознали

Вскрытие тел, сгоревших во время пожара в отеле Токио Стар в Одессе, завершено. Часть из погибших в одесской гостинице Токио стар уже опознана, сообщил заведующий отделом в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

"Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице Токио Стар, завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана.", - написал эксперт в социальной сети Facebook.

Отметим, эксперт поблагодарил коллег - врачей и медсестер отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз за "готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу".

Читайте также"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в Одессе"Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ожидать этих рассуждений: фантазия обвинителей ещё никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-нибудь новенькое", - высказался судмедэксперт.

Напомним:

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.

Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы

После обеда 17 августа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.

Вечером 17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.