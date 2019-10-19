Связанные с Пашинским новые производства касаются оборонки – Рябошапка

Сергей Пашинский / УНИАН

Зарегистрированные производства, связанные с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, касаются оборонной сферы, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

При этом он подтвердил, что уже зарегистрированы несколько уголовных производств, связанных с Пашинским.

"Да, мы зарегистрировали несколько новых производств, связанных с возможными злоупотреблениями. Это связано с оборонной сферой, с вмешательством и попыткой получить неправомерную выгоду во время этих контрактов по государственному оборонному заказу", - добавил Рябошапка в комментарии журналистам.

Читайте такжеПашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – РябошапкаНапомним, 18 октября, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты Пашинского. Суд постановил оставить в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей.

Как известно, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

Читайте такжеЖурналист после нападения Черновол будет делать уколы от бешенства

7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.