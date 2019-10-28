Билецкий признался, как ветераны в Золотом перепрятали оружие / Главред

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что добровольцы из прифронтового поселка Золотое-4 оружие не вывезли, как сообщалось ранее, а "переместили".

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", – признался он в комментарии Украинской правде.

При этом Билецкий заверил, что все оружие легальное, называя его "средствами самообороны".

Заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4 лидер Нацкорпуса назвал абсурдными. По его словам, находиться в любой точке Украины – это конституционное право всех граждан.

Ранее копы рассказали о выселении националистов из Золотого. Совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Нацкорпуса, с целью обычной проверки, заявили в полиции.

Напомним, бывший глава Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош заявил, что Зеленский не имел морального права "наезжать" на добровольцев. При этом он указал, что добровольческие батальоны поддерживают украинцы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Мариуполь в мобильный центр "Азова". В комментариях под сообщением Авакова украинцы пишут, что бойцы Азова нужны Авакову, чтобы "кошмарить Зелю".