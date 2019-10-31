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Зеленский в Золотом встретился с "перекрашенными" пособницами террористов

31 октября 2019, 09:46

Визит президента Владимира Зеленского на Донбасс ознаменовался еще одним скандалом.

Владимир Зеленский на Донбассе пообщался с местными жителями / скриншот

Елена Харченко и Галина Олимпиева, которые являются организаторами движения за разведение сил в Золотом-4, причастны к проведению так  называемого референдума о независимости "ЛНР", который состоялся в мае 2014 года. А во время визита президента Владимира Зеленского на Донбасс они "перекрасились" в украинок и убеждали главу государства в своем патриотизме.

Журналист Константин Реуцкий написал в Facebook, Харченко и Олимпиева на данный момент "организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников, чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы все как один хотят вывода украинских войск из поселка".

Елена Харченко
Елена Харченко / скриншот

"Что характерно, односельчане говорят о причастности обеих к организации и проведению "референдума о независимости ЛНР" в мае 2014 года. Елена Харченко в этом спектакле играла роль "члена комиссии", - написал Реуцкий и добавил, что вспоминать об этом Харченко не любит.

По словам журналиста, Олимпиева в комиссии во время "референдума" не работала, но удаленно помогала организовывать процесс.

"Во время первого тура президентских выборов (в котором с большим отрывом победил Бойко, листовки которого пачками раздавались прямо на избирательном участке) клянется, что Зеленский во втором не получит в их поселке ни одного голоса - "повбывае любого", если узнает, что за него проголосовал", - написал Реуцкий и опубликовал соответствующее видео.

Былые "заслуги" Олимпиевой не помешали ей талантливо сыграть перед президентом Зеленским "роль простой местной патриотически настроенной сторонницы разведения сил.  "Мы за Украину, и я хочу жить тильки на Украине!", - говорит женщина и теперь уже обещает убить того, кто назовет их сепаратистами" , добавил журналист.

Напомним, ранее опубликовали полную видеоверсию общения президента Владимира Зеленского с представителями партии "Национального корпуса"/ добровольцами-воинами АТО в зоне военного конфликта на Донбассе.

Позже в Сеть выложили новую версию беседы Зеленского с добровольцами в Золотов. В ролике президент рассказал, что очень хорошо помнит нелицеприятные и откровенно оскорбительные выкрики и плакаты "Зеленского - геть" и "Зеленский - х*йло на недавней акции "Нет - капитуляции" в Киеве.

выборы сепаратисты Владимир Зеленский референдум Золотое-4 новости Украины
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