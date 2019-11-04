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"Начхать на ее здоровье, лечить должны в СИЗО": в Сети бурно обсуждают уход из Рады жены Луценко

4 ноября 2019, 12:07

Украинцы в соцсети злорадствуют из-за болезни Ирины Луценко.

Ирина Луценко
В Сети обсуждают уход из Рады Ирины Луценко / УНИАН

Намерение народного депутата от партии Европейская солидарность Ирины Луценко о сложении с себя депутатских полномочий оказалось неожиданностью для многих. В соцсетях по этому поводу настоящий бум, многие сразу предположили, что она решила уехать  в Лондон к мужу, мол, соскучилась.

По информации, Ирина Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья.

В то же время бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, которого ранее заметили в Лондоне, вернулся в Украину из-за болезни жены Ирины. К слову, Юрий Луценко сам подтвердил, что его супруга перенесла "сложные проблемы с сердцем".

Отметим, рассказал об этом Юрий Луценко в комментарии к сообщению политолога Михаила Чаплыги, который ехидно отреагировал на уход Ирины Луценко из Рады.

Тем не менее, украинцы неугомонно критикуют семью Луценко, и сообщение о болезни Ирины Луценко их не останавливает.

"Здоровья ей. Но почему меня должно волновать её здоровье? У меня, как гражданина Украины, с их семейкой простые счеты/отношения - она с мужем должна сидеть за решеткой, как часть мафиозной структуры Порошенко", - высказался на странице бывшего нардепа Игоря Мосийчука, который стал на защиту Ирины Луценко, пользователь Сети Андрей Гуленко.

"Мы скажем вам, Игорь, чому не припускаємо. Потому что за все, что она с мужем сделала за последние пять лет лечить их должны в сизо и желательно те, кого эти мрази туда отправили по команде Порошенко", - добавила Виктор Бондаренко.

"Про яке здоров'я ви говорити що вони відобрали влюдей бідних і спортили житя людим курва і його стюрми до ціх пір не треба було випускати вони добрено заробили на крові людські щоб вони хворіли і не переставали хворіти бля...ді!", - высказался Владимир Петручик.

"Та шо б она сдохла", - пожелал Вадим Шевченко.

"Я все розумію, але вони мали знати, що в житті існує "бумеранг"! Якщо робиш щоб інші страждали - рано чи пізно сам будеш в такій ситуації! Не рий іншому яму... це теж про них!", - сказал Федор Креци.

"В людях сіяли ненависть до тих, хто був при владі самі ті, хто був при владі)я оце нічого не бачила по темі, крім цього допису, і що хочу сказать. люди мають лишатися людьми, і не перейматися ділами бепепешників. люди мають пам'ятати, хто в комітетах був проти припинення дипломатичних стосунків з рашкою в той час, коли 18 річних хлопчиків мобілізовували в гарячі точки. вот начхать, чесно, на її здоров'я", - считает Татьяна Близнюк.

"Ви десь праві... але до людини є співчуття, а ті хто перетворив життя народу на пекло, хочуть ще й співчуття... якою мірою міряєте, такою і вам буде відміряно. Ми усі перед Богом і не бабло нам допомагає, а милосердя Боже. Але ці люди засліплені баблом...", - сказала Журчинская Ольга.

"Пожаліли Прокуроршу ... от я вчора провідував 93 річного ветерана УПА Михайла Стуса, людина в комі... Хто пожаліє і чимось допоможе стареньким ветеранам УПА ? Немічним політв'язням ? Є інваліди УНСОвці та інваліди добровольці та вояки АТО ?",  - обратил внимание Сергей Ткачук.

Читайте такжеЭкс-генпрокурор Луценко вернулся в КиевНапомним, ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал об уголовных производствах, участником или возможным участником которых является бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал он в эфире Радио Свобода.

По словам Трубы, открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований, что не свидетельствует о причастности лица к совершению преступления.

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