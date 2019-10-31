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Труба рассказал об уголовных делах, в которых "засветился" Луценко

31 октября 2019, 10:25

Бывший генпрокурор фигурирует в уголовных производствах ГБР.

Луценко
Юрий Луценко фигурирует в уголовных делах ГБР / УНИАН

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал об уголовных производствах, участником или возможным участником которых является бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал он в эфире Радио Свобода.

По словам Трубы, открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований, что не свидетельствует о причастности лица к совершению преступления.

Читайте также"Классический барыга": Саакашвили рассказал, как Луценко отжимал бизнес"И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, сбор достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - добавил директор ГБР.

Напомним, в конце сентября стало известно, что  экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

Юрий Луценко ГБР уголовные дела Роман Труба
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