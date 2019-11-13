Задержанный в Польше ветеран Мазур вернулся в Украину

Мазур после задержания в Польше вернулся на родину / Фото: Facebook.com/ProMovu1

Задержанного Интерполом в Польше по запросу российской ФСБ ветерана АТО и активиста Игоря Мазура с позывным Тополя вернули на территорию Украины.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он добавил, что успешный результат стал возможен благодаря совместной работе Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД и Нацполиции.

"Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания, Украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице", - написал он.

По словам Геращенко, возвращение Мазура на родину стало небольшой победой Украины в гибридной войне против РФ.

"Поздравляем дома, Игорь!" – добавил он.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России был задержан один из лидеров УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур, который приехал в Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Затем польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.