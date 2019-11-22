Трамп обиделся на Йованович из-за фото в украинском посольстве

Трамп возмутился, что Йованович не повесила в посольстве в Киеве его фото / УНИАН

Президент США Дональд Трамп припомнил экс-посолу США в Украине Мари Йованович, что она на протяжении двух лет своей каденции не вещала в здании посольства в Киеве его фотографию.

"Эта посол не вешала мою фотографию в посольстве. А она принимает решения в посольстве. У нее ушло полтора года или два года на то, чтобы повесить мою фотографию. Она говорила плохое обо мне, она не защищала меня. И у меня было право сменить посла… А это был человек Обамы, и она не хотела вешать мою фотографию", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Fox News.

Как известно, Йованович была посолом США в Киргизии (2005—2008), Армении (2008—2011) и в Украине (2016—2019).

Как ранее сообщалось, Трамп рассказал, что не знает экс-посла США в Украине Мари Йованович, которая в рамках выступления перед законодателями Конгресса причиной своего отзыва из Киева назвала давление президента Дональда Трампа на Госдепартамент, доверие которого она потеряла.

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания перед Конгрессом США и заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко не выполнил ни одну из своих целей и ему не нравилось, что посольство призывало к реформе Генпрокуратуры.

Также Йованович в рамках выступления перед законодателями Конгресса причиной своего отзыва из Киева назвала давление президента Дональда Трампа на Госдепартамент.