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Трамп заявил, что ничего не знает о Йованович

5 ноября 2019, 11:51

Президент США уточнил, что Зеленский тоже не был поклонником Йованович.

Мари Йованович
Трамп заявил, что не знает Йованович / "РБК-Украина"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что не знает экс-посла США в Украине Мари Йованович, которая в рамках выступления перед законодателями Конгресса причиной своего отзыва из Киева назвала давление президента Дональда Трампа на Госдепартамент, доверие которого она потеряла.

"Я действительно не знаю ее. Но если посмотреть на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником", - высказался Трамп, имея в виду слова Зеленского в телефонном разговоре 25 июля.

К слову, о время телефонного разговора с Зеленским Трамп назвал Йованович "неприятной", а Зеленский заявил, что отношение Йованович к нему было "далеко не лучшим" и она якобы "недостаточно хорошо" восприняла его в качестве президента Украины.

"Я уверен, что она очень замечательная женщина. Я просто не многое знаю о ней", - добавил Трамп, передает The Hill.

Вот, к слову, тот кусок разговора из опубликованной 25 сентября Белым домом стенограммым разговора президентов США и Украины:

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, которого закрыли, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, как они закрыли Вашего очень хорошего прокурора, и у вас были очень плохие люди. Мистер Джулиани - очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам и вашему генеральному прокурору. Руди очень хорошо знает, что происходит, он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово. Бывший посол США в Украине, женщина [Мари Йованович], то, что она имела дела с Украиной, было плохой новостью, я хочу, чтобы вы это знали. Другая вещь, ходит много разговоров о сыне Байдена, что Байден прекратил преследование и множество людей хотят выяснить, так что все, что вы сможете выяснить с генеральным прокурором, будет прекрасно. Байден расхаживал, похваляясь, что она [Мари Йованович] остановила обвинение, так что если вы можете заглянуть внутрь... Для меня это звучит ужасно.

Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю, и я хорошо осведомлен о ситуации. Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет работать в качестве нового прокурора в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, и  с компанией, которую вы упомянули в этом вопросе. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом обеспечения восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы попросить вас, если у вас есть какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы осуществляем правосудие в нашей стране в отношении посла в Соединенных Штатах из Украины, кажется, ее фамилия была Иванович. Это было здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не приняла бы меня в качестве нового президента достаточно хорошо.

Читайте такжеЛуценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИНапомним, ранее сообщалось, экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания перед Конгрессом США и заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко не выполнил ни одну из своих целей и ему не нравилось, что посольство призывало к реформе Генпрокуратуры.

По словам Йованович, когда Луценко пришел на должность руководителя ГПУ,  у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые вывели из Украины бывший президент Виктор Янукович и его подручные.

"Ни одна из целей не была выполнена. Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания", - сказала Йованович.

Владимир Зеленский Дональд Трамп стенограмма Мари Йованович новости США
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