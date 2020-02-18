"В Мордоре любят даты": в Сети обсуждают причины обострения на Донбассе

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских воинов / Фото facebook.com/pg/pressjfo.news

Бой на Донбассе, который разгорелся утром 18 февраля, является частью гибридной операции Кремля "Принуждение к капитуляции". Такое мнение высказал украинский журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не хочет прекращать войну.

"Путин даже не хочет условно подождать, он хочет показательно поставить Украину на колени к 9 мая. То есть заставить нас "принципиально" сдаться, убрать вопрос российской агрессии с мировой повестки дня на "саммите победы" в Москве, а затем дожать. Сегодняшние бои - это начало гибридной операции "Принуждение к капитуляции", - написал Муждабаев в Facebook.

При этом он выразил уверенность, что Путин не достигнет цели, но будут "расставлены точки над "i" во всех этих странных разговорах о "мире", "общем контроле", "выборах по украинскому законодательству".

"Цена даже начала отрезвления всех этих "уставших от войны" - жизнь и здоровье лучших людей страны, тех, кто как раз трезв, все понимает. В мире не существует большей несправедливости. Молю, чтобы наши бойцы вышли живыми из боя", - написал Муждабаев.

"Сволочи - символически дали приказ проводить бои в годовщину самой и кровавой фазы Евромайдана", - прокомментировал пост Муждабаева Алексей Комаровский.

Журналистка Соня Кошкина также обратила внимание на то, что кремлевские наемники начали наступление на Донбассе в годовщину начала расстрелов Небесной Сотни на Майдане.

"Такой интенсивности боя не было уже давно, очень давно. И да, 18-го февраля. В Мордоре любят даты", – отметила она на своем Telegram-канале.

Также на обострение на Донбассе отреагировал ветеран АТО Александр Погребиский. По его словам, говорить о каком-либо перемирии и компромиссах с террористами на Донбассе не имеет смысла.

"Совместное патрулирование? Платформа примирения? (…) Перемирие, которого никогда не было, сорвано окончательно. Молитесь за ребят", – написал он в Facebook.

"Сейчас Зеленскому самое время отправить Сивохо в Золотое в составе совместного патруля. Пусть между минами мир поищет", - написал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник утром, 18 февраля, боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. В пресс-центре штаба ООС сообщили, что враг обстрелял защитников Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения - использовались 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, боевики попытались пересечь линию разграничения.

Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с боями, которые разгорелись 18 февраля на Донбассе. Глава государства заявил, что нынешнее обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.