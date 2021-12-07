Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

В Кремле действительно могут рассматривать сценарий большой открытой войны с Украиной / Фото сайт Кремля

Прямая война России с Украиной может иметь непредсказуемые последствия, но хозяин Кремля Владимир Путин может на нее пойти от безысходности.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает Obozrevаtel.

"С Западом, с НАТО может быть позиционный обмен ударами, а вот с Украиной это может быть горячая война", – считает он.

По словам Фейгина, в Кремле действительно могут рассматривать сценарий большой открытой войны с Украиной.

"С Украиной ничего не получается. Отрезали куски, попытались давить политически, попытались применять и другие способы, в том числе оперативные – ничего не выходит. Сейчас вопрос стоит так: либо война, либо отсутствие войны. Но Украина однозначно уходит на Запад", – сказал он.

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В то же время правозащитник считает, что если Кремль решится на вторжение, то последствия могут быть непредсказуемыми. Россия может потерпеть поражение, а это будет иметь последствия для Путина и его режима.

"Поэтому ему не хочется начинать войну, но он может столкнуться с ситуацией, когда это будет единственный выход для того, чтобы поддерживать свою репутацию как главного панрегионального гегемона. Из-за безысходности", – сказал Фейгин.

Как сообщал Главред, капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил, что президент России Владимир Путин способен не только на агрессивные действия по отношению к Украине, но и на втягивание мира в новую глобальную войну.

"У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то безумный поступок", – сказал Табах.

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По его оценкам, возможны разные форматы такой войны.

"Можно начать большую войну, можно начать локальную. Можно просто продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой областей и тоже считать это военной победой. Например, присоединить к России Донецкую и Луганскую области. Это тоже будет война", - резюмировал он.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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