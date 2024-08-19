Боевые действия в приграничье РФ: операция может не ограничиться Курской областью

Ключевую роль в распространении военных действий на другие регионы Украины сыграют украинские ресурсы.

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Сейчас у Украины есть ресурсы на операцию в пределах Курской области / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скрин с DeepState

С началом украинской операции в Курской области появились предположения, что ВСУ могут начать подобные действия и в других регионах страны-агрессора России. Однако Украина пока не имеет достаточного количества ресурсов.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, любая операция требует ресурсов и без них невозможно успешно реализовать задуманное.

"Непредвиденные планы обеспечения ресурсами обречены на провал. Это доказала Россия - те же вещи мы видели под Киевом, когда шли колонны в расчете на то, что не будет сопротивления. Эти колонны не поддерживались ни логистикой, ни другими видами вооружений. Подражать таким вещам и рассчитывать на какие-то блицкриги я бы не рекомендовал", - говорит он. видео дня

Однако строить планы по расширению операционных зон возможно, но только при наличии ресурсов. Если же они ограничены, то Украине пришлось бы задействовать собственные ресурсы, а не России.

"Думаю, что пока это все ограничится Курской областью. Есть такой принцип военного искусства: бей в слабые места. То есть где будет незначительная глубина, там и будут нанесены такие удары. За счет этого при наличии ограниченного количества ресурсов можно реализовать этот принцип расширения территорий", - подытожил Сунгуровский.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, 18 августа украинские военные продолжили наступать по всей линии фронта в Курской области страны-агрессора России. Им удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи.

Недавно из-за успехов ВСУ в Курской области страна-агрессор Россия перебросила с линии фронта в Украине группировку от 5 тысяч российских военных, чтобы отразить вторжение Вооруженных сил Украины.

Решение Украины противостоять стране-агрессору РФ путем нападения на саму Россию может изменить ход этой войны, ведь 130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома.

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