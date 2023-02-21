'Человек, сделанный из стали': Байден высказался о несокрушимой воле Зеленского

Байден подчеркнул, что народ Украины является очень смелым, и вместо легкой победы Путин получил сожженные танки и разбитые войска.

Байден высказался о несокрушимой воле Зеленского / Фото ОП

Президент США Джо Байден заявил, что украинский гарант Владимир Зеленский – сильная личность, а российский диктатор Владимир Путин не мог представить, что встретит такое сопротивление от Украины год назад. Об этом Байден заявил во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

"Я встречался с президентом Зеленским и мы заявили, что и дальше будем стоять за принципы демократии, независимо ни от чего. Когда президент Путин отдал приказ, чтобы их танки ворвались в Украину, он был неправ", - отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что народ Украины является очень смелым, и вместо легкой победы, которую ожидал российский диктатор, он получил сожженные танки и разбитые войска.

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"Путин думал, что он является крепким парнем, а лидеры демократических государств – слабые. Он попал в войну против человека, который сделан из стали – это президент Зеленский", - сказал президент США.

Американский лидер также подчеркнул, что Путин столкнулся с тем, что еще год назад не мог себе представить. Демократические страны стали сильнее, а он – стал слабее.

Выступление Байдена в Польше 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден во время рабочего визита в Польшу выступил с речью о войне в Украине. Он заявил, что Украина никогда не станет жертвой России и Путин не сможет побороть любовь украинцев к свободе.

Также он заявил, что США готовят новые санкции против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

Напомним, Байден отправился в Польшу после того, как 20 февраля побывал с визитом в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден в Киеве заявил, что в новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

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